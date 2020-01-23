https://static.news.ru/photo/40200c94-3dda-11ea-a9e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Наталья Бочкарёва выставила на продажу свой автомобиль — белый Cadillac Escalade IV. Осенью 2019 года эту машину остановили сотрудники ДПС, актриса находилась за рулём в состоянии опьянения. Пройти медосвидетельствование она отказалась, зато выдала полицейским имеющийся при ней кокаин.

Окончательно решила продавать своего любимого. Я бы сказала даже — самого любимого «коня». Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин, — написала она в Instagram.

Бочкарёва не указала цену «легендарного Кадиллака», зато пообещала лично передать ключи его новому хозяину и «подписать открыточку».

По данным StarHit, автомобиль Бочкарёвой имеет бензиновый двигатель объёмом 6,2 литра и мощностью 426 лошадиных сил, но так как он неоднократно попадал в ДТП, издание оценило его в 1,4 млн рублей. Помимо белого Cadillac Escalade в автопарке артистки были замечены Range Rover Sport, Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz S-class Coupe.

Как писал NEWS.ru, Бочкарёва, проходящая в качестве обвиняемой по делу о хранении наркотиков, искупила свою вину, переведя финансовые средства в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Данное заявление 20 января во время заседания Преображенского районного суда в Москве сделал дознаватель. В зале суда было озвучено, что в крови у артистки в ходе экспертизы не было найдено следов приёма запрещённых веществ. За отказ пройти экспертизу её лишили прав и назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.