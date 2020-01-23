Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Наталья Бочкарёва выставила на продажу свой автомобиль — белый Cadillac Escalade IV. Осенью 2019 года эту машину остановили сотрудники ДПС, актриса находилась за рулём в состоянии опьянения. Пройти медосвидетельствование она отказалась, зато выдала полицейским имеющийся при ней кокаин.

Окончательно решила продавать своего любимого. Я бы сказала даже — самого любимого «коня». Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин, — написала она в Instagram.

Бочкарёва не указала цену «легендарного Кадиллака», зато пообещала лично передать ключи его новому хозяину и «подписать открыточку».

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Друзья, вы знаете, я тут подумала, а ведь на заднем сидении ездить не так уж и плохо Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер Кстати! Кадиллак то мой так до сих пор и стоит бесхозный. Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже саааамого любимого, «коня» Жалко, что скучает без дела Ему нужен хозяин Поэтому, если кто-нибудь из вас желает приобрести, теперь уже легендарный Кадиллак, пишите в директ либо звоните по номеру телефона, указанному в моем профиле. Ключи передам лично и даже открыточку подпишу Удачи! ——— #натальябочкарева #бочкарева #кадиллакбочкаревой #бочкаревакадиллак #легендарныйкадиллак #кадиллак #cadillac #cadillacescalade #nataliabochkareva #bochkareva

Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official)

По данным StarHit, автомобиль Бочкарёвой имеет бензиновый двигатель объёмом 6,2 литра и мощностью 426 лошадиных сил, но так как он неоднократно попадал в ДТП, издание оценило его в 1,4 млн рублей. Помимо белого Cadillac Escalade в автопарке артистки были замечены Range Rover Sport, Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz S-class Coupe.

Как писал NEWS.ru, Бочкарёва, проходящая в качестве обвиняемой по делу о хранении наркотиков, искупила свою вину, переведя финансовые средства в благотворительный фонд Евгения Воскресенского. Данное заявление 20 января во время заседания Преображенского районного суда в Москве сделал дознаватель. В зале суда было озвучено, что в крови у артистки в ходе экспертизы не было найдено следов приёма запрещённых веществ. За отказ пройти экспертизу её лишили прав и назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.

 

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