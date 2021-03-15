Наталия Орейро выпустила песню о COVID-19 на русском языке

https://static.news.ru/photo/e95216b0-8611-11eb-b51f-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: nataliaoreirosoy/instagram.com

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo записала на русском языке песню «Будем танцевать» (Listo Pa'Bailar). Также на композицию снят клип.

Видео размещено на YouTube. Композиция была записана в разгар пандемии коронавируса, поэтому певица и музыканты находятся отдельно друг от друга и появляются на экране в разных «окошках». Первый куплет песни звучит на испанском языке, а затем Наталия начинает петь по-русски.

В песне Орейро заявляет о своей уверенности в том, что уже очень скоро люди снова смогут общаться друг с другом, находиться рядом, но пока певица призывает слушателей «танцевать танго по-отдельности».

В беседе с агентством ТАСС представитель Орейро отметил , что новая песня являет позитивный взгляд на мир и обстановку, этот оптимизм передаётся через музыку и танец.

Наталия Орейро неоднократно заявляла о своей любви к России. Более того, в июне 2020 года она сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. Об этом писал NEWS.ru.

В посольстве РФ в Аргентине отметили, что в настоящее время просьба актрисы находится на рассмотрении российскими властями.