Наталия Орейро выпустила песню о COVID-19 на русском языке

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo записала на русском языке песню «Будем танцевать» (Listo Pa'Bailar). Также на композицию снят клип.
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В песне Орейро заявляет о своей уверенности в том, что уже очень скоро люди снова смогут общаться друг с другом, находиться рядом, но пока певица призывает слушателей «танцевать танго по-отдельности».
В беседе с агентством ТАСС представитель Орейро
Наталия Орейро неоднократно заявляла о своей любви к России. Более того, в июне 2020 года она сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. Об этом писал NEWS.ru.
В посольстве РФ в Аргентине отметили, что в настоящее время просьба актрисы находится на рассмотрении российскими властями.