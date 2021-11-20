Певица Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V»

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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, недавно получившаяся российское гражданство, сообщила, что прошла полную вакцинацию от коронавируса. Звезда отдала предпочтение российскому препарату «Спутник V», передаёт НТВ.

Орейро рассказала, что «Спутник V» стал первой вакциной, которую доставили в Уругвай. По её словам, вопроса о выборе препарата не стояло. Звезда сериала «Дикий ангел» пообещала прививаться только российским препаратом.

Двумя дозами «Спутника». Очень хорошо! — подчеркнула артистка.

Ранее Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Документ ей вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро постоянно проживает в Буэнос-Айресе.

В конце октября президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ей гражданства России.