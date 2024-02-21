«Вся ночь в аду»: Наталия Гулькина раскрыла причину краха четвертого брака Певица Гулькина: все вокруг кричало, что не нужно снова выходить замуж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталия Гулькина

Звезда группы «Мираж» певица Наталия Гулькина откровенно рассказала о своей личной жизни. Побывавшая замужем четыре раза артистка раскрыла, из-за чего развалился ее последний брак с Сергеем Реутовым. По ее словам, она изначально понимала, что не стоит выходить замуж за Реутова, но не могла «сдать назад», передает MK.RU.

Четвертый супруг был моложе Гулькиной на девять лет. Когда они познакомились, любовь певицы к третьему мужу Сергею Мандрику была еще настолько сильна, что ей тогда захотелось доказать ему, что возраст для искренних чувств не помеха.

В день свадьбы мне все вокруг кричало, что не нужно выходить замуж за Реутова, и я это понимала. Но я не могла сдать назад, потому что были приглашены гости, заказан ресторан, голуби уже сидели в клетках и ждали, когда их выпустят. Уже его родители приехали. Я не могла ранить чувства всех этих людей. Ночью накануне у меня была температура 40 градусов, меня постоянно рвало — я подхватила какой-то вирус. В 10 утра роспись, а я всю ночь в аду находилась, — призналась Гулькина.

По ее словам, она собрала волю в кулак и пошла под венец. Однако счастья в личной жизни ей это не принесло. Спустя пару лет певица поняла, что это совершенно не ее человек.

Это был тот самый случай, когда уже я была инициатором развода, — сказала она.

Гулькина подчеркнула, что Реутову хотелось детей, а она не хотела больше рожать. Развод был единственным правильным решением, считает певица.

Ранее Гулькина рассказала, что в молодости очень стеснялась носить на сцене откровенные наряды. По ее словам, это только начинало входить в моду. Надевать юбку выше колен в то время считалось постыдным, отметила звезда.