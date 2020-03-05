https://static.news.ru/photo/fb89abe0-5ed5-11ea-8e73-fa163e074e61_660.jpg Наталья Гулькина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина призналась, что у неё больше нет претензий к телеведущему Максиму Галкину, который ранее перепутал её с другой певицей.

Он извинился, мне было очень приятно, да и просмотров в Интернете получилось очень много, — отметила звезда.

При этом у неё до сих пор напряжённые отношения с бывшей коллегой по группе «Мираж» Маргаритой Суханкиной. Гулькина подчеркнула, что она не пойдёт первой на примирение, потому что именно её в свое время выгнали из коллектива, передаё т Дни.ру.

Ранее Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит. Композитор подсчитал, что долгов набежало на 12 миллионов рублей, писал NEWS.ru.