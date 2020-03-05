Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина призналась, что у неё больше нет претензий к телеведущему Максиму Галкину, который ранее перепутал её с другой певицей.
Он извинился, мне было очень приятно, да и просмотров в Интернете получилось очень много, — отметила звезда.
При этом у неё до сих пор напряжённые отношения с бывшей коллегой по группе «Мираж» Маргаритой Суханкиной. Гулькина подчеркнула, что она не пойдёт первой на примирение, потому что именно её в свое время выгнали из коллектива,
Ранее Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит. Композитор подсчитал, что долгов набежало на 12 миллионов рублей, писал NEWS.ru.
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