Наталии Орейро и Ольге Бузовой припомнили «обнажённые» фото на фоне храмов

У Наталии Орейро и Ольги Бузовой обнаружили фото, на которых артистки позируют обнажёнными на фоне храмов России. Архивными снимками на своей странице в соцсети поделился основатель TikTok-дома Dream Team House Ярослав Андреев.

Как заявил блогер, теперь он «очень переживает» за них, учитывая последние уголовные дела за подобные фотосессии.

На снимке уругвайская актриса Наталия Орейро, которая недавно получила российское гражданство, позирует перед храмом Василия Блаженного в бюстгальтере со стразами. В свою очередь российская певица Ольга Бузова демонстрирует свои формы, стоя в купальнике на фоне собора в Волгограде.

Ранее в России было заведено три уголовных дела об оскорблении чувств верующих за «обнажённые» фотографии на фоне храмов.

Так, 29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Также попала под уголовное преследование модель Лолита Богданова, опубликовавшая видео, на котором она оголяет грудь на фоне того же храма. Ещё одну девушку задержали в Санкт-Петербурге за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.