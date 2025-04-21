Ивлееву будут судить за неоплату доставки чипсов и энергетиков Ивлеевой предъявили иск за неоплату доставки собственной продукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

На телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву подали в суд за неоплату услуг по доставке чипсов и энергетических напитков Easy Peasy производства ее компании, сообщает Telegram-канал Mash. Долг ООО «Коленки пчелы» составляет 288 тысяч рублей.

Компания, учрежденная Ивлеевой, заключила договор о доставке ее продукции с ООО «ТЛК Трансгрупп» — предприятие поставляло чипсы и энергетики «Коленки пчелы» в точки торговых сетей по России. Однако бизнес потерпел убыток в размере 428 тысяч рублей, в результате она не смогла выполнить условия договора.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева зарегистрировала товарный знак «Настя Ивлеева». Предполагается, что под данным брендом телеведущая будет производить алкогольную продукцию. Наименование включено в 26 категорий Международной классификации товаров и услуг, включая алкоголь, снеки и услуги по изготовлению и доставке еды. Товарный знак был зарегистрирован до 23 октября 2034 года.

До этого стало известно, что с Анастасии Ивлеевой и ее партнеров по бизнесу было взыскано свыше семи миллионов рублей в качестве арендной платы за помещение обанкротившегося бара «Капельница». Заниматься этим бизнесом телеведущая начала еще в 2021 году.