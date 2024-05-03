«Настя, ты куда...»: названы страны, куда могла переехать Ивлеева из России Шоумен Барецкий: Ивлеева планировала переехать из России в Болгарию или Хорватию

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Стас Барецкий

Российский шоумен Стас Барецкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева планировала переехать из РФ в Болгарию, Хорватию или в индийский штат Гоа. Собеседник не исключил, что у журналистки в указанных регионах есть недвижимость.

Настя хотела уехать. Я уговорил ее остаться. Говорю: «Настя, ты куда? Ты нужна людям». Скорее всего, она приобретала недвижимость за границей: в Болгарии, Хорватии, в Гоа. Судя по всему, ей нравится покупать недвижимость. Если уедет, это будет потеря, — считает Барецкий.

Ранее Ивлеева дала интервью предпринимателю Андрею Третьякову, где призналась, что свой 33-й день рождения провела в Донбассе. По ее словам, она не афишировала свою поездку специально, чтобы избежать привлечения внимания. Как отметила знаменитость, она в том числе посетила Мариуполь, а также линию соприкосновения, где побыла в течение 15 минут. Ивлеева призналась, что в этот момент все молчали.

Также блогер рассказала, что симпатизирует и уважает президента России Владимира Путина. Она отметила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

Кроме того, стало известно, что Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, точная дата заседания пока не назначена. 25 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Протокол на звезду составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети.