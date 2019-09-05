Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за певца Алексея Узенюка, известного как Элджей.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), индивидуальный предприниматель Анастасия Ивлеева сменила фамилию на Узенюк. Дата и место рождения полностью совпадают с данными популярного блогера, что свидетельствует о том, что знаменитости недавно сыграли свадьбу. Дата внесения изменений — 3 сентября 2019 года.
Ранее News.ru писал о том, что Настя Ивлеева выпустила песню «15 см» после откровенного интервью с Юрием Дудём. В треке обыгрывается диалог блогеров, где они спорят на недвусмысленную тему о размере мужского достоинства.