https://static.news.ru/photo/6586bc40-cfde-11e9-be43-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за певца Алексея Узенюка, известного как Элджей.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), индивидуальный предприниматель Анастасия Ивлеева сменила фамилию на Узенюк. Дата и место рождения полностью совпадают с данными популярного блогера, что свидетельствует о том, что знаменитости недавно сыграли свадьбу. Дата внесения изменений — 3 сентября 2019 года.

Ранее News.ru писал о том, что Настя Ивлеева выпустила песню «15 см» после откровенного интервью с Юрием Дудём. В треке обыгрывается диалог блогеров, где они спорят на недвусмысленную тему о размере мужского достоинства.