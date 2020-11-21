Настя Ивлеева показала, как выглядела в максимальном весе

https://static.news.ru/photo/71859bb2-2c9c-11eb-a5a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева показала подписчикам, как она выглядела при весе в 70 кг.

По её словам, это максимальное значение, которые показывали весы. В тот период ей было очень некомфортно в собственном теле.

Мой максимальный вес был 70 кг при росте 173 см. У меня были очень жирные ляжки, вы даже представить себе не можете, — поделилась она.

instagram.com/_agentgirl_

Ивлеева отметила, что избыточный вес часто связан с малоподвижным образом жизни. Сама девушка поправилась на недавнем карантине, после чего ей пришлось ограничить себя в еде.

Я не сидела ни на какой жёсткой диете. Что мне помогло: я не ела за четыре часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в шесть-семь вечера у меня был рот на замке, — рассказала блогер.

Она подчеркнула, что пила только чистую воду, отказавшись от чая, лимонадов и газировок. Также она не употребляла алкоголь

Иногда Ивлеевой удавалось не есть за пять часов до сна, и тогда ночью происходило «полезное голодание».

Пока мы спим, происходит обмен веществ и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен. Если вы спите четыре часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдёт кроме того, что вас зальёт водой, — пояснила она.

Подписчики поддержали телеведущую, отметив, что сейчас она выглядит очень хорошо.

Ранее NEWS.ru писал, что Ивлеева призвала поклонников не бояться своих желаний и следовать за мечтой. Она рассказала о своём прошлом, которое было у неё до больших денег и всероссийской славы.