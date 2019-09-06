https://static.news.ru/photo/debd778c-d166-11e9-add6-fa163e074e61_660.jpg Элджей Фото: nastyaivleeva/instagram.com

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.

Звёздная пара арендовала яхту и роскошную виллу с бассейном. За них молодожёны отдают в сутки более 400 тысяч рублей. Кроме того, они сделали парные татуировки в честь бракосочетания — два кольца появились на левом запястье блогера и на правом — рэпера, передаёт « КП ».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), индивидуальный предприниматель Анастасия Ивлеева сменила фамилию на Узенюк. Дата и место рождения полностью совпадают с данными популярного блогера, что свидетельствует о том, что знаменитости недавно сыграли свадьбу. Дата внесения изменений — 3 сентября 2019 года, писал News.ru.