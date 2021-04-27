«Настроение боевое»: Дробыш рассказал о состоянии Носкова после инсульта

https://static.news.ru/photo/28aa1286-a741-11eb-8877-96000091f725_660.jpg Фото: nikolaynoskov_official/instagram.com

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, в каком состоянии находится певец Николай Носков, который в 2017 году перенёс инсульт, сообщает Teleprogramma.pro.

По словам продюсера, он всегда был уверен, что певец сумеет восстановиться, хоть на это и потребуется много времени.

У Николая настроение бодрое, боевое. Он борется со своим недугом и когда-нибудь его всё равно победит. И это самое главное! — отметил Дробыш.

Продюсер также сообщил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Носков намерен выступать на концертах, первые из которых состоятся в мае-июне, а большое выступление — в конце 2021 года.

Для того чтобы Николай чувствовал себя певцом и зарабатывал какие-то деньги, ему достаточно проводить один-два концерта в месяц, — заключил Дробыш.

Николай Носков, который перенёс инсульт три года назад, в декабре дал онлайн-концерт. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, как прошло выступление. По словам продюсера Носкова и организатора выступления Виктора Дробыша, в Сети выступления исполнителя посмотрели около 700 тысяч человек.