«Настроение боевое»: Дробыш рассказал о состоянии Носкова после инсульта

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, в каком состоянии находится певец Николай Носков, который в 2017 году перенёс инсульт, сообщает Teleprogramma.pro.
По словам продюсера, он всегда был уверен, что певец сумеет восстановиться, хоть на это и потребуется много времени.
У Николая настроение бодрое, боевое. Он борется со своим недугом и когда-нибудь его всё равно победит. И это самое главное! — отметил Дробыш.
Продюсер также сообщил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Носков намерен выступать на концертах, первые из которых состоятся в мае-июне, а большое выступление — в конце 2021 года.
Для того чтобы Николай чувствовал себя певцом и зарабатывал какие-то деньги, ему достаточно проводить один-два концерта в месяц, — заключил Дробыш.
Николай Носков, который перенёс инсульт три года назад, в декабре дал онлайн-концерт. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, как прошло выступление. По словам продюсера Носкова и организатора выступления Виктора Дробыша, в Сети выступления исполнителя посмотрели около 700 тысяч человек.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram