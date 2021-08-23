«Настоящий патриот»: Газманова осудили за шоу на фоне пожара в селе

Российский певец Олег Газманов подвергся жёсткой критике своих подписчиков за катание на танке, пока за его спиной горели несколько домов в селе Гвардейцы Самарской области. Пользователи Сети сочли неуместным устраивать шоу на фоне пожара и осудили артиста в Instagram.

Чёрный мощный дым на заднем плане от пожара в соседнем селе Гвардейцы, где сгорело несколько домов, пока шло представление, добавляет трагичности всему происходящему, — написали комментаторы под соответствующим видео.

22 августа, в День российского флага, Олег Газманов принял участие в реконструкции боя ВОВ рядом с селом Борское, которому исполнилось 285 лет. Мероприятие называлось «Огненная дуга». В ролике видно, что на заднем плане чернеют клубы дыма в горящем селе Гвардейцы, в котором перекинувшееся от лесных пожаров пламя уничтожило 14 жилых домов.

Настоящий патриот не стал бы пиариться на фоне бедствия людей, — пристыдили певца подписчики.

Однако большинство поклонников заявили: артист не должен нести ответственность за лесные пожары. Они предположили, что Газманов мог и не заметить пожара за своей спиной, и напомнили о его активной гражданской позиции.

Ранее сын певца Родион Газманов рассказал о переживаниях своей матери во время развода родителей. С новой избранницей Мариной Муравьёвой 70-летний артист живёт до сих пор.