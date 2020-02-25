https://static.news.ru/photo/aa551fb4-57e8-11ea-9f9a-fa163e074e61_660.jpg Блэйк Шелтон Фото: Laura Farr/AdMedia/Global Look Press

16-летний участник американской версии шоу «Голос» (The Voice) Тейт Бруса своим исполнением песни Perfect Эда Ширана сумел впечатлить всех четырёх наставников. Один из них — кантри-исполнитель Блэйк Шелтон — попытался склонить молодого человека к участию в своей команде с помощью щенка по кличке Снежинка.

Выступление Бруса размещено на официальном канале шоу на YouTube. Двое наставников взяли самоотвод? и участнику пришлось выбирать между Шелтоном и певцом Ником Джонасом. Когда Бруса уже склонился к тому, чтобы выбрать команду Джонаса, Шелтон пошёл на отчаянные меры и попросил вывести к нему белого щенка.

Наставник заявил, что отдаст собаку молодому человеку за вступление в свою команду, а в ином случае щенок сразу отправится в приют. Однако попытка подкупа успехом не увенчалась — Бруса всё же выбрал Ника Джонаса. На данный момент неизвестно, исполнил ли Блэйк Шелтон свою угрозу.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в российском шоу «Голос. Дети» приняла участие восьмилетняя Таисия Скоморохова из Одинцово. Случай девочки примечателен тем, что она успела поучаствовать и в украинской версии «Голоса».