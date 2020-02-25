16-летний участник американской версии шоу «Голос» (The Voice) Тейт Бруса своим исполнением песни Perfect Эда Ширана сумел впечатлить всех четырёх наставников. Один из них — кантри-исполнитель Блэйк Шелтон — попытался склонить молодого человека к участию в своей команде с помощью щенка по кличке Снежинка.
Выступление Бруса
Наставник заявил, что отдаст собаку молодому человеку за вступление в свою команду, а в ином случае щенок сразу отправится в приют. Однако попытка подкупа успехом не увенчалась — Бруса всё же выбрал Ника Джонаса. На данный момент неизвестно, исполнил ли Блэйк Шелтон свою угрозу.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в российском шоу «Голос. Дети» приняла участие восьмилетняя Таисия Скоморохова из Одинцово. Случай девочки примечателен тем, что она успела поучаствовать и в украинской версии «Голоса».
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