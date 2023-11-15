Нашелся покупатель на замок Пугачевой в Грязи Знакомый Пугачевой Ковалев заявил, что хочет купить замок в деревне Грязь

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российский риелтор, бизнесмен и знакомый певицы Аллы Пугачевой Андрей Ковалев рассказал, что согласен купить замок в деревне Грязь, передает KP.RU. Однако, по его мнению, текущую цену нужно снизить в несколько раз. Сейчас за дом просят около миллиарда рублей, пишет издание.

Такой дом, как у Галкина, сейчас можно построить за 345 миллионов рублей. Плюс стоимость земли — 50 миллионов рублей за гектар. Получается 400 миллионов рублей, — заявил бизнесмен.

Он добавил, что существует оценка собственности по доходности — сколько будущий владелец может на замке заработать. Ковалев считает, что на замке можно заработать, если сдавать его в аренду для организации свадеб, однако тогда его придется перестроить, а значит, потребуется скидка.

Но тогда дом надо перестраивать, потому что большого зала на 500–600 человек там нет, — пояснил бизнесмен.

Ранее российский шоумен Стас Барецкий, планировавший выкупить дом певицы, заявил, что Пугачева вернулась в РФ, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь. По словам собеседника, исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Барецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 млн рублей.