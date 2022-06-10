«Наше радио» сняло с эфира передачу Гребенщикова за высказывание против СВО

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Музыкант Борис Гребенщиков

Передачу «Аэростат», главным ведущим которой был музыкант Борис Гребенщиков, сняли с эфира «Нашего радио», сообщил основатель радиостанции, журналист Михаил Козырев на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, причиной остановки выхода программы в эфир стала позиция барда против конфликта на Украине, которую он высказывал публично. Козырев отметил, что ранее передача выходила на «Радио России» (всего вышло более 800 выпусков), однако после слов Гребенщикова об СВО ее выход в эфир решили отменить.

Утром позвонили из прокуратуры и сказали, что придут на станцию [«Наше радио»] с проверкой; на соцсети и сайт радиостанции началась атака «возмущенных» слушателей; руководство станции приняло решение отменить премьеру и извинилось перед Гребенщиковым, — рассказал Козырев о том, что случилось после анонса выхода «Аэростата» на «Нашем Радио».

Ранее артист Гребенщиков резко высказался о российских коллегах, которые не покинули родину, а стали принимать участие в патриотических концертах. Музыкант в интервью израильскому 9 каналу заявил, что «эти люди» продают свою совесть «ради приятных бонусов».

До этого музыкант сообщил о переезде на ПМЖ в Лондон, заявив, что там ему «комфортнее», а «родные стены» помогают только в тюрьме. При этом музыкант не собирается бросать концерты и записывает музыку даже при неполном составе группы, часть которой осталась в России.