«Наше новое личное тело»: Жасмин рассказала о дуэте с Киркоровым Жасмин: 15 декабря выйдет наша с Киркоровым новая песня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ближайшие дни выйдет новая совместная песня Жасмин и Филиппа Киркорова. Как уточнила певица в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, это будет их третий общий трек.

Случилось чудо, и после многолетней паузы у нас с Филиппом Киркоровым, с моим названым братом, выйдет новая песня. В прошлом у нас с ним было две дуэтные песни. И уже прошло много времени. И я говорю Филиппу: пора нам с тобой выпускать новый релиз. И вот мы выпускаем. 15 декабря релизим нашу новую песню: «Это наше новое личное дело, это наше новое личное тело». Скоро вы услышите премьеру, — заявила Жасмин.

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Ранее Филипп Киркоров рассказал, что решился воспользоваться услугами пластического хирурга из-за недовольства телом. Певец признался, что во время стрессов и съемок ел много бутербродов. По словам звезды, в итоге его избавили от 30 литров жира и сделали коррекцию фигуры.

Также Киркоров сказал, что совсем не переживает из-за слухов и сплетен по поводу своей персоны. Как отметил певец, обсуждают — значит, завидуют, а раз завидуют — значит, ты добился успеха. Киркоров также признался, что про него ходило много слухов. Среди них есть один, который нравится артисту больше остальных, — о том, что он спит в барокамере.