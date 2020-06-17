«Нас с Серёжей вечно мотыляют»: Королёва пожаловалась на журналистов

https://static.news.ru/photo/c14401ca-b082-11ea-91b1-fa163e074e61_660.jpg Наталья Королёва и Тарзан Фото: koroleva__star/instagram.com

Бодибилдера Сергея Глушко (он же Тарзан) несправедливо обижают журналисты, считает его жена — певица Наташа Королёва. По её словам, супруг не давал скандального интервью, где пожаловался на жизнь. Исполнительница утверждает, что мужчина просто заявил, что большинство артистов самоизолировались из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Женщина добавила, что журналистка, звонившая её возлюбленному, «приплела» пожилых и врачей ради хайпа. Сама звезда такого подхода не поняла и считает его разжиганием ненависти в и без того сложной ситуации.

Снова мой муж попал под раздачу. Нас с Серёжей вечно мотыляют — если не за одно, так за другое. Но мы к этому привыкли. Жаль только, что наш так называемый профсоюз артистический в этой ситуации оказался не солидарным, — рассказала певица.

Королёва отметила, что артисты сейчас переживают сложные времена, особенно сотрудники небольших театров, потерявшие основной источник заработка. У исполнительницы группа простаивает дольше двух месяцев. Певица не знает, сможет ли выплачивать им зарплату в будущем, пишет портал «7 дней».

Как писал NEWS.ru, ранее Тарзан призвал власти помогать в период пандемии артистам, которые не имеют ни копейки, а не старикам, которым и так «платят пенсию». Танцор Сергей Глушко пожаловался, что у них с женой нет денег из-за самоизоляции.

Его предложение вызвало массу негативных комментариев. Были и предложения о трудоустройстве. Так, сыродел Олег Сирота предложил Глушко вместе с женой поработать на его молочной ферме. Подработку таксистом ему предложил и представитель компании «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

За всё время пандемии в РФ зарегистрирован 553 301 инфицированный в 85 субъектах. Из них 7843 новых случая выявили за последние сутки в 84 регионах. Из них 2494 пациента (31,8%) переносят болезнь без симптомов. Это минимальный показатель с 30 апреля.

Число летальных исходов за последние сутки достигло 194. Общее число жертв недуга составляет 7478 человек, передаёт сайт стопкоронавирус.рф. За последний день выписались по выздоровлении после COVID-19 10 036 человек. Всего в РФ исцелились 304 342 человека.

Ещё 308 тысяч человек в РФ остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.