Нарост на плече Газманова напугал его подписчиков

https://static.news.ru/photo/adbe4232-5050-11eb-8692-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/oleggazmanov

Народный артист России Олег Газманов отдыхает на Карибских островах и публикует фото в Instagram. Поклонников певца, однако, снимки очень обеспокоили. Дело в том, что они обнаружили на левом плече звезды эстрады опухоль и сразу забили тревогу, связав это с онкологией.

Киста, — успокоил фанатов Газманов.

После этого в беседу вступили хейтеры, которые предъявили претензии из-за «нытья из-за денег» и назвали Газманова «побирушкой». Но 69-летний музыкант не растерялся и дал отпор хаму.

Спасибо Вам, что пишите, поддерживая активность моего аккаунта. Только «поберушка» пишется через «и». Уважайте тех, кто, как и я, учился не по Google и Википедии, — обратился к автору поста Газманов.

Однако большинство подписчиков певца оказались интеллигентными и воспитанными и пожелали Газманову крепкого здоровья и долгих лет жизни, посоветовав не обращать внимания на «обиженных судьбой».

Ранее Газманов на своей официальной странице в социальной сети обнародовал красивый зимний снимок. На фото запечатлён сам артист, его супруга Марина Муравьёва, дочь Марианна и сын Филипп. Старший наследник певца Родион Газманов в кадр не попал, сообщал NEWS.ru.