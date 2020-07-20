Охлобыстин публично принёс извинения Наргиз

https://static.news.ru/photo/49109e88-c96f-11ea-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Актёр Иван Охлобыстин отреагировал на пост в соцсети певицы Наргиз. В нём она недоумевает, откуда артист может знать о её пороках, если они даже не знакомы.

В сообщении певицы был размещён скриншот интервью Охлобыстина, в котором он рассуждал о её «пагубном пристрастии к алкоголю».

На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то, по ходу, сдуру ляпнул. Приношу ей свои извинения. Прости меня, Наргиз, — говорится в сообщении артиста во «ВКонтакте».

Охлобыстин добавил, что «наверняка» он не прав.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Охлобыстин назвал смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова последствием обычной безалаберности. Он посетовал, что самые близкие друзья никогда не напивались с Ефремовым, а вот новые знакомые не отказывались от такой возможности.