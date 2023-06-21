Наргиз Закирова оскорбила Ирину Дубцову из-за концерта в Ташкенте

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Наргиз Закирова

Экс-участница шоу «Голос» Наргиз Закирова, уехавшая после начала военной спецоперации в Узбекистан, возмутилась скорым приездом российской певицы Ирины Дубцовой, которая 25 июня даст сольный концерт в этой стране. Закирова сравнила российскую коллегу со «швалью, которая прется в Ташкент».

Бывшая подопечная Максима Фадеева опубликовала в своем Telegram-канале фото афиши выступления Ирины Дубцовой и подписала снимок: «Чего вся эта шваль в Ташкент прется?». Позже пост был удален. Архивный скриншот публикует Тelegram-канал Starhit.ru. Ирина Дубцова пока никак не комментировала эту ситуацию.

Ранее Филипп Киркоров жестко прошелся по внешности финалистки шоу «Голос» Наргиз Закировой после того, как покинувшая Россию узбекская певица нелестно высказалась в его адрес. «Понаехали...» сказала артистка, увидев на улице в Ташкенте афишу концерта Киркорова. Напомним, въезд Закировой в Россию запрещен на 50 лет.