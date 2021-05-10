Наргиз вновь стала бабушкой

https://static.news.ru/photo/89682a66-b19d-11eb-a5b6-96000091f725_660.jpg Наргиз Фото: NargizZakirovaOfficialGroup/facebook.com

Певица Наргиз Закирова поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram. Дочь артистки Лейла подарила ей второго внука. Бабушка опубликовала снимок с новорожденным.

На фото Лейла держит младенца на руках, а отец ребёнка — американец Трой Миллер — целует мальчика в голову. Наргиз подписала снимок на английском языке.

Сегодня я стала бабушкой во второй раз! Встречайте моего второго внука — Леви Лесли Уайза, — написала певица.

Первый внук Наргиз — сын её старшей дочери Сабины. Сама певица встречается с техническим специалистом своей команды Антоном Ловягиным, который младше её на 11 лет. Исполнительница в 2020 году признавалась, что отношения пары вышли на новый уровень. Бойфренд сделал Наргиз предложение и она готовится выйти замуж в четвёртый раз.

Ранее Наргиз обратилась в правоохранительные органы с жалобой на то, что некие люди распространяют о ней в соцсетях недостоверные сведения. Речь идёт о сообщении в Instagram, опубликованном ещё в 2019 году. Полиция возбудила уголовное дело после обращения певицы.