Наргиз сделала неожиданное заявление о своей карьере

https://static.news.ru/photo/417e489a-ca5f-11eb-80fb-96000091f725_660.jpg Фото: nargizzakirova_official / instagram

Наргиз записала видеообращение, в котором высказалась по поводу своей дальнейшей карьеры. Ролик опубликован в Instagram.

Она пожаловалась, что постоянно подвергается буллингу со стороны журналистов. Её оскорбляют публичные личности и «пытаются перекрыть кислород».

В связи с тем, что я бесконечно подвергаюсь буллингу со стороны СМИ... перекрыванию мне всячески кислорода, вплоть до выдворения меня из шоу-бизнеса и из страны, я решила... — сказала певица и остановилась.

В этот момент в кадре появляется известный российский продюсер Виктор Дробыш. Они вместе заканчивают мысль артистки. В частности «посылают подальше» всех недоброжелателей и говорят, что Наргиз остаётся на сцене. Уже 11 июня она презентует первую совместную песню с Дробышем.

Известно, что сотрудничать они начали ещё в марте 2020 года, тогда был подписан контракт, но их первый трек выйдет только сейчас.

Ранее артистка разругалась со своим прошлым продюсером Максимом Фадеевым. В 2019 году из-за разрыва контракта на фоне взаимных обвинений артистку лишили всех треков, записанных в продюсерской компании Фадеева.

В апреле 2021 года певица Наргиз Закирова обратилась к правоохранителям с жалобой, что некие люди распространяют о ней в соцсетях недостоверные сведения. Речь идёт о сообщении в Instagram, опубликованном ещё в 2019 году. Отмечается, что после обращения певицы в полицию было возбуждено уголовное дело. Артистка утверждала, что злоумышленники распространяли не соответствующие действительности и заведомо ложные сведения о ней, тем самым оклеветав её. Экспертиза также подтвердила, что пост в соцсети содержит негативную оценку певицы.