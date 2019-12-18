https://static.news.ru/photo/3c2c5ed0-2192-11ea-8fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Узбекская и российская певица Наргиз Закирова прокомментировала отношения между продюсером Максимом Фадеевым и исполнительницей Ольгой Серябкиной.

Наргиз рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, что между Фадеевым и участницей группы SEREBRO «сложился творческий тандем», в который не впускали никого.

Певица отметила, что не верит словам Серябкиной, что у неё не было близости с продюсером. Наргиз призналась, что больше склонна верить словам артистки Елены Темниковой, утверждавшей, что у её коллеги по коллективу SEREBRO был роман с Фадеевым.

Она также рассказала, что глава лейбла MALFA только однажды поднял на неё голос, когда она отказалась петь написанную Серябкиной песню на английском.

Я прожила 25 лет в США, умею на английском языке читать, писать и общаться свободно. Для меня это второй язык. А мне приносят текст, где полная абракадабра. Есть там идея, но сказано это неправильно, — сказала Наргиз.

Сам Фадеев рассказывал, что слухи об их романе с Серябкиной доставили им немало неприятностей.

В августе исполнительница сообщила, что продюсер разорвал с ней контракт. Позже она рассказала , что к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке.

Ранее NEWS.ru писал, что Наргиз не стала просить прощения у Максима Фадеева. Она заявила, что её слова не могли его задеть.