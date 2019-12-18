Узбекская и российская певица Наргиз Закирова прокомментировала отношения между продюсером Максимом Фадеевым и исполнительницей Ольгой Серябкиной.
Наргиз
Певица отметила, что не верит словам Серябкиной, что у неё не было близости с продюсером. Наргиз призналась, что больше склонна верить словам артистки Елены Темниковой, утверждавшей, что у её коллеги по коллективу SEREBRO был роман с Фадеевым.
Она также рассказала, что глава лейбла MALFA только однажды поднял на неё голос, когда она отказалась петь написанную Серябкиной песню на английском.
Я прожила 25 лет в США, умею на английском языке читать, писать и общаться свободно. Для меня это второй язык. А мне приносят текст, где полная абракадабра. Есть там идея, но сказано это неправильно, — сказала Наргиз.
Сам Фадеев рассказывал, что слухи об их романе с Серябкиной доставили им немало неприятностей.
В августе исполнительница сообщила, что продюсер разорвал с ней контракт. Позже она
Ранее NEWS.ru писал, что Наргиз не стала просить прощения у Максима Фадеева. Она заявила, что её слова не могли его задеть.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен