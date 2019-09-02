https://static.news.ru/photo/d7078d76-cd69-11e9-806b-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Певица Наргиз Закирова опубликовала фотографию в образе гламурной дивы. Таким образом она ещё раз извинилась перед Валерией и другими звёздами шоу-бизнеса, которых назвала «тёлочками в туфлях».

Ну, а вот и тёлочки в туфлях. Как оказалось, я и так могу, — подписала Наргиз своё фото в Instagram.

На нём она позирует с ярко-красной помадой, нарощенными ресницами и в модном чокере на шее.

Как сообщает «5 Канал», поклонники пришли в восторг от такого образа Наргиз и завалили её восхищёнными комментариями.

Как писал News.ru, продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы Наргиз, назвавшей его супругу Валерию «тёлочкой в туфлях». По его словам, бывшая подопечная Фадеева вряд ли хотела по-настоящему оскорбить его жену. По его словам, Валерия уже посмотрела видео с извинениями Наргиз и поняла, что произошла банальная ошибка. Он отметил, что артистка поступила мужественно, принеся публичные извинения, хотя, на его взгляд, эта оговорка не стоила такого пристального внимания.