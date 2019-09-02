Как сообщает «5 Канал», поклонники пришли в восторг от такого образа Наргиз и завалили её восхищёнными комментариями.
Как писал News.ru, продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы Наргиз, назвавшей его супругу Валерию «тёлочкой в туфлях». По его словам, бывшая подопечная Фадеева вряд ли хотела по-настоящему оскорбить его жену. По его словам, Валерия уже посмотрела видео с извинениями Наргиз и поняла, что произошла банальная ошибка. Он отметил, что артистка поступила мужественно, принеся публичные извинения, хотя, на его взгляд, эта оговорка не стоила такого пристального внимания.