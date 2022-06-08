Наргиз предрекли до трех лет тюрьмы за исполнение запрещенных песен Фадеева Юрист Алешкин: певица Наргиз может сесть в тюрьму на три года за исполнение песен Фадеева

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Наргиз Закирова

По российским законам певице Наргиз Закировой может грозить до трех лет тюрьмы за исполнение песен Максима Фадеева, с которыми продюсер запретил ей выступать после скандального разрыва с его компанией, заявил звездный юрист Алексей Алешкин. Он также добавил, что Фадеев может потребовать компенсацию морального вреда, пишет KP.RU.

Максим Фадеев может потребовать возмещения вреда. Остается только вопрос в юрисдикции. Поскольку Наргиз покинула Россию, то судиться для большего эффекта придется в Узбекистане, хотя я не исключаю и суды в РФ. По нашим законам за исполнение чужих песен Наргиз грозит до трех лет лишения свободы, — отметил Алешкин.

Он также напомнил, что в Уголовном кодексе России предусмотрен целый ряд статей, наказывающих за присвоение авторства творческих произведений. В частности, по словам Алешкина, к ним относится незаконное использование объектов авторского права, а также другие аспекты, связанные с получением прибыли от плодов чужой интеллектуальной деятельности.

Ранее в ФСБ подтвердили, что певице Наргиз Закировой будет запрещено посещать Россию до 2072 года. Отмечается, что запрет на посещение страны будет действовать даже в случае смены имени или фамилии.