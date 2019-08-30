https://static.news.ru/photo/96a92b62-cc98-11e9-939f-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наргиз Закирова опубликовала видеообращение к певице Валерии и продюсеру Иосифу Пригожину и принесла извинения за свою нелепую оговорку. Речь идёт о недавнем интервью звезды каналу «А поговорить», где Наргиз эмоционально сравнила себя с «тёлочками в туфлях», упомянув при этом Валерию.

Прошу ещё раз прощения за этот чрезвычайно нелепый казус . Мне прАво очень стыдно. С огромным уважением к ВАМ! — написала она на своей странице в Instagram .

Певица отметила, что никак не хотела оскорбить Валерию. Она призналась, что её интервью вышло очень эмоциональным, и имя Валерии было произнесено по ошибке.

Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка, — резюмировала Наргиз.

Ранее певица раскрыла главную причину конфликта с лейблом MALFA и продюсером Максимом Фадеевым. По её словам, к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке. Наргиз призналась, что и раньше слышала о коварстве Фадеева, однако считала все эти слухи домыслами, писал News.ru.