https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Певица Наргиз решила снова стать мамой и задумалась о четвёртом ребёнке.

49-летняя артистка уже воспитывает троих детей. Перед серьёзным решением она даже посоветовалась с родными. Об этом артистка рассказала в интервью Ксении Собчак.

Певица рассматривала различные варианты, в том числе и ЭКО. Однако от процедуры она решила отказаться, зная о её негативных последствиях. Тогда она приняла решение взять ребёнка из детского дома.

Этой идее больше всего обрадовалась младшая дочь Лейла, пишут argumenti.ru.

Наргиз уже заявила, что малыш будет воспитываться дома, но, если захочет пойти в школу, то запрещать никто не будет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наргиз шокировала зрителей, выйдя на сцену с виски и выкрикивая мат в Уссурийске.