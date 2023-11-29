«Наплевала в душу»: музыкальный критик о признании Наргиз в помощи ВСУ Музыкальный критик Рудченко: Наргиз потеряла всех поклонников из-за помощи ВСУ

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Наргиз

Высказывания певицы Наргиз против России привели к тому, что от нее отвернулись все слушатели, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, позицию артистки в обществе воспринимают неадекватно. Также от певицы давно отвернулись все ее коллеги, в частности продюсер Максим Фадеев, которому своим поведением она «наплевала в душу», отметил эксперт.

В принципе, Наргиз уже отвернулась от России, и в ответ ее слушатели отвернулись от нее. Все, что она творит в последние годы, а также ее позиция воспринимаются в обществе неадекватно. И поэтому я не думаю, что после ее признания о финансировании ВСУ она что-то потеряет, так как это уже произошло. В частности, от нее отвернулись ее коллеги, бывший продюсер Максим Фадеев, которому она наплевала в душу. Наплевала и на закон, и на своих слушателей, – рассказал Рудченко.

Ранее участник телепроекта «Голос» Сергей Волчков заявил, что певица Наргиз всегда не лучшим образом относилась к России, поэтому ей и запретили въезжать в страну на 50 лет. По его словам, она стала известна именно благодаря участию в российских шоу, поэтому ее действия сейчас вызывают негативную реакцию.

До этого стало известно, что Генпрокуратура РФ организовала проверку в отношении Наргиз на предмет финансирования ВСУ. С соответствующей просьбой в органы обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он также призвал признать певицу иностранным агентом за распространение фейков и оскорбление россиян.