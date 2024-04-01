«Написаны сердцем и кровью»: список песен о мамах от современных звезд

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1 апреля состоялась премьера песни «Мама» в исполнении народного артиста России Григория Лепса. Кто еще из современных артистов посвятил композиции матерям?

Где слушать песню Лепса о маме

29 марта музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале опубликовал песню Лепса под названием «Мама». Композиция доступна для прослушивания на всех официальных аккаунтах артиста и музыкальных платформах.

«Все песни, посвященные матерям, написаны сердцем и кровью. Когда я думал над тем, кому отдать эту песню на стихи Наташи Касимцевой, у меня не было сомнений, что это должен быть Гриша (Григорий Лепс. — NEWS.ru). Потому что он не пел ничего более сложного — для самого себя. Он ее спел совсем по-другому. И я знаю почему — потому что когда он ее пел — он ее пел своей матери, которая, слава богу, жива-здорова, и дай Бог ей долгих лет жизни. Поэтому эта песня и для него, и для меня особенная. Надеюсь, песня вам понравится. Мы сделали все по-честному», — написал Фадеев.

Сам Лепс в своих социальных сетях не только поделился новой песней, но и пожелал здоровья всем родительницам.

«Дай Бог здоровья нашим мамам и долгих лет жизни! Спасибо за всё!» — написал в своем посте артист.

Пользователи Сети положительно восприняли релиз. Поклонники Лепса отмечают и содержание композиции, и манеру исполнителя.

«Браво! Рука Фадеева в музыке слышна сразу. А песня... Ну тут вообще без слов. Всю песню одни слезы. Пронзительно до глубины души. Пусть мамы живут как можно дольше», — написал один из слушателей творчества артиста.

«Вот такого я вообще не ожидал, как, думаю, и все остальные! Пронзительное произведение — очень неожиданное, на фоне последнего творчества кудряша. Уверен, если у вас не навернулись слезы при прослушивании, то вы либо не человек, либо капец какой сдержанный», — поддержал другой.

Что за песню о маме исполнил SHAMAN

8 марта SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил песню, которая называется «Мама». В тексте композиции лирический герой признался в чувствах к матери и подчеркнул, что готов отдать за нее всё, что у него есть.

«Я все отдам на свете, мама, знай! Ты только до меня не умирай! Меня за эти мысли не ругай», — спел Дронов в новом треке.

Съемки клипа проводились в одном из детских домов Тулы. Именно в этом городе родился и вырос будущий музыкант. В ролике SHAMAN играет на пианино, сидя в темном зале. Во время припева к нему подходят дети, которые окружают музыканта, а некоторые обнимают его со спины.

«Услышав ее (песню. — NEWS.ru) впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать это простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас и звучащее на многих языках мира одинаково», — рассказал SHAMAN.

В ролике также присутствовали кадры, на которых Дронов вручает подарки воспитанникам тульского детдома. Во время общения с ребятами SHAMAN вместе с ними поучаствовал в мастер-классе и сделал плакат с отпечатками ладоней. В конце Дронов посмотрел салют с бенгальскими огнями.

Что за песня «Мама» у Газманова

В 1996 году у народного артиста России Олега Газманова в рамках альбома «Бродяга» вышла песня «Мама». Сейчас музыкант исполняет ее во время гастролей с сольной программой.

В тексте песни лирический герой предается воспоминаниям о детстве и сожалеет о допущенных ошибках в общении с матерью. В центре композиции расположен образ теплых рук родительницы, которых не хватает повзрослевшему сыну.

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