«Напился и затопил квартиру»: названа причина ухода Кудрявцевой от мужа KP.RU: Кудрявцева ушла от мужа после устроенного им потопа в московской квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от мужа хоккеиста Игоря Макарова после того, как он в нетрезвом виде устроил потоп в их московской квартире, пишет KP.RU со ссылкой на близкую знакомую пары. По данным источника, авария случилась в то время, когда Кудрявцева с дочерью находились на отдыхе в Дубае. Мужчина выпивал и раньше, но это стало последней каплей в отношениях супругов, пишет издание.

Игорь и раньше выпивал, Лера терпела. Но потом он потерял контроль. Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей, — цитирует слова знакомой издание.

Ранее певица Анна Калашникова сообщила, что причиной проблем с алкоголем Макарова могло стать окончание спортивной карьеры, из-за чего мужчина мог испытать удар по самооценке. По ее словам, это могло привести к разрыву звездной пары.

При этом она не исключила, что супруги расстались навсегда. Как считает певица, такой хрупкой женщине, как Кудрявцева, тяжело нести на себе бремя главы семьи, ее терпение имеет границы. По мнению Калашниковой, 52-летняя телеведущая легко найдет нового спутника жизни, так как у нее всегда было много поклонников, в том числе весьма состоятельных.