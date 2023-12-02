«Напилась и валяется»: Алена Блин сделала Волочковой необычное предложение Алена Блин посоветовала Волочковой протрезветь и позвала на свой день рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Ведущая шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова не относится всерьез к обвинениям в нарушении журналистской этики от балерины Анастасии Волочковой. Журналистка на вопрос корреспондента NEWS.ru лишь отмахнулась и заявила, что танцовщица наверняка «напилась и где-нибудь валяется».

Она напилась где-нибудь и валяется. Пусть приходит на мой день рождения, мы ее протрезвим, рассола ей нальем и все, — отшутилась блогер во время мероприятия «Песня года».

Ранее Жигалова заявила, что старые песни — беспроигрышный вариант, их нужно только чуть-чуть подработать — и они снова выходят в хит-парады. Таким образом она объяснила заново родившуюся популярность песни Кати Лель «Мой мармеладный», которая неожиданно взлетела на вершины хит-парадов за границей. Ролики певицы набрали более 10 млн просмотров. Иностранцы наперебой заучивают странные словечки mwah-mwah и my marmalade. Жигалова предположила, что Лель помогают инопланетяне.

До этого Жигалова рассказала, что певица Вера Брежнева в 2020 году заработала на концертах в России 50 млн рублей, которые вложила в московскую недвижимость. По данным риелтора Антона Кремнева, артистка приобрела дом в комплексе «Миллениум парк» на Рублевке и квартиру площадью 70 кв. м в жилом комплексе «Монэ», которая оценивается примерно в 70 млн рублей.