«Напела на новый замок!»: назван гонорар Пугачевой за новую песню Промоутер Лавров: Пугачева заработала на новой песне не менее $10 млн

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Певица Алла Пугачева записала новый хит с малоизвестным исполнителем, на котором могла заработать не менее $10 млн, заявил в разговоре с teleprogramma.pro промоутер Сергей Лавров. По словам эксперта, певица продолжает петь, потому что скучает по вниманию зрителей. Пугачева представит композицию к своему 75-летию в апреле, говорится в сообщении.

Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше $10 млн. Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми, — сообщил Лавров.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Генеральная прокуратура РФ.

Позже адвокат Сергей Жорин заявил, что признание Пугачевой иностранным агентом дискредитирует сам реестр иноагентов. Он считает, что внесение Примадонны в список может сделать статус иноагента почетным. Адвокат предположил, что процедуры признания гражданина иноагентом как таковой не существует, и допустил, что списки для включения в соответствующий реестр «спускают» из администрации президента или из комиссии внутри Минюста России, которая может заниматься мониторингом блогов и соцсетей.