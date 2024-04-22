Нападение маньяка, критика артистов, сын на СВО: как живет Яна Поплавская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса и телеведущая Яна Поплавская рассказала о преследованиях маньяка, который много лет назад пришел к ней домой. Как артистке удалось спастись, за что она критикует отечественных артистов, что ее сын делал на СВО?

Что Поплавская рассказала о нападении маньяка

По словам знаменитости, это было настолько ужасно, что ее буквально парализовало от страха, сообщает издание StarHit. Телеведущая вспоминает, что в момент инцидента ее младшему сыну было около четырех-пяти лет. В один из дней к ним позвонили в дверь, и она открыла, на пороге стоял незнакомый мужчина. Незнакомец попытался войти со словами «Я пришел за тобой», добавила Поплавская.

Меня парализовало, я закричала. Старший сын Клим схватил этого неизвестного мужчину, повалил на пол, завязал ему ремнем руки и привязал его к батарее. Мы вызвали милицию, — рассказала она.

По словам телеведущей, позже маньяк снова явился к ней, потом ушел, однако на этот раз его никак не могли поймать. В итоге выяснилось, что им был 60-летний слесарь, которого позже отправили в психиатрическую клинику на лечение. Оказалось, что мужчина испытывал любовные чувства не к Поплавской, а к ее героине — Красной Шапочке.

Кого из артистов критиковала телеведущая

Поплавская недавно сообщила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнявшие такие хиты, как «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», перечислят гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены барды Никитины.

Процент от сбора фестиваля традиционно идет на помощь Украине. Оказалось, что они (Никитины. — NEWS.ru) осудили начало СВО и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. И занялись там записью роликов для антироссийской организации «Настоящая Россия». Она создана иноагентом Борисом Акуниным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), чтобы собирать деньги для помощи Украине, — сообщила Поплавская.

Также Поплавская выступала против поп-короля Филиппа Киркорова. Она жестко раскритиковала телеканал НТВ за развлекательную часть эфирной сетки. Поплавская возмутилась, что большинство программ «отдано на откуп ушлым шоу-продюсерам».

[Эта часть эфирной сетки] выглядит как большой вставной золотой зуб, «фикса». И брильянтом на этой золотой «фиксе» стал непотопляемый голый «король» Киркоров, который вернется в телеэфир в новом сезоне шоу «Маска», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Артистка напомнила, что Киркоров после «голой» вечеринки «настойчиво теребил лацканы пиджака» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Поплавской, на съемках артист был весел, восторжен, «шутил про „не ту дверь“», как будто не присутствовал на скандальном мероприятии в клубе «Мутабор».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Знаменитость считает предательством поступок артистов, которые уехали из России после начала спецоперации. Она уверена, что все переехавшие знаменитости пытались спасти свое материальное положение.

Не о стране, не о людях, не об Украине вы думаете, а о том, как спасти свои деньги и где теперь брать GUCCI, Moet и хамон. Уезжайте себе по-тихому, не делайте из этого помпы. Пышных проводов вам не будет. А уж пышных встреч тем более — никто вас тут уже не ждет, — отметила она.

Актриса считает, что уехавшие из России народная артистка СССР Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ничего не сделали для своей родины, но позволяют себе критиковать соотечественников.

Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица. <...> Они не сделали ничего значимого для этой страны, для людей. Все в собственный карман, все для себя. Ни меценатства, ни значимых культурных программ и культурных инициатив, — уточнила Поплавская.

Что известно об участии сына Поплавской в СВО

Старший сын актрисы Клим Поплавский после начала спецоперации отправился на фронт, чтобы снять там документальный фильм. Вернувшись домой, он решил поехать в зону СВО в качестве медика.

Он прошел и тактическую медицину, все, что только можно. И он мне сказал: «Мам, сам экипировался». Для меня, конечно, это было большим потрясением. <...> Я приняла это. Страшно безумно, страшно невозможно. Но я еще раз вам могу сказать: это его выбор, я им горжусь, я его люблю, я понимаю, что это его путь как человека, — рассказала Поплавская в программе «Новые русские сенсации».

В декабре сын артистки вернулся с фронта. По словам Яны Поплавской, он помогал раненым бойцам под Авдеевкой, а также был в Клещеевке. Младший сын актрисы Никита работает в благотворительном фонде матери.

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