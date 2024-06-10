Наоми Уоттс сыграла пышную свадьбу с актером фильма «Красота по-английски» Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли пышную свадьбу в Мексике

Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/Global Look Press

Билли Крудап и Наоми Уоттс

Актриса Наоми Уоттс и звезда фильма «Красота по-английски» Билли Крудап устроили роскошную свадебную церемонию в Мексике, пишет Page Six. Отмечается, что влюбленные поженились еще год назад, скромно расписавшись в Нью-Йорке.

В этом году 55-летняя актриса с супругом собрали на празднике родных и близких. Наоми и Билли выбрали для этой цели столицу Мексики Мехико. Номинантка на премию «Оскар» надела изящное кремовое платье без рукавов, с глубоким вырезом и поясом на талии. Волосы невесты были уложены в низкий пучок. Звезда фильма «Кинг Конг» несла в руках букет белых анемонов.

Образ жениха был традиционным, Крудап надел классический черный костюм. Подружками невесты стали ее дочь и племянница. На вечеринке присутствовал и сын артистки, а также сын ее мужа. Среди гостей оказалась и Николь Кидман.

Ранее Уоттс появилась на показе Dior вместе с 15-летним сыном Сэмюэлом Кайем. Наследник знаменитости выбрал для выхода образ с юбкой. Известно, что сын Уоттс от актера Лива Шрайбера уже на протяжении нескольких лет отращивает волосы, носит платья, юбки и другие предметы женского гардероба (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).