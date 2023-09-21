«Убивала себя кокаином»: Кэмпбелл о своем состоянии после смерти Версаче Кэмпбелл рассказала в фильме «Супермодели» о своей наркотической зависимости

Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah/Global Look Press

Наоми Кэмпбелл

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл заявила в документальном сериале Apple TV + «Супермодели», что в 90-е годы «медленно убивала себя кокаином», пытаясь пережить смерть модельера Джанни Версаче, застреленного возле своего особняка, пишет New York Post. По ее словам, наркотики на время помогли ей справиться с горем после гибели друга, но негативно отразились на здоровье.

Я впадала в шок и сходила с ума, а потом ломалась. Я держала печаль внутри, я просто пыталась справиться с ней. Версаче был очень добр ко мне, как бы подталкивал меня. Когда он умер, мое горе стало очень сильным. Когда я начала употреблять, одной из вещей, которые я пыталась скрыть, было горе. Зависимость — это такая... чушь собачья. Ты думаешь, наркотики залечат эту рану, но этого не происходит. Я убивала себя. Это было очень больно, — заявила Кэмпбелл.

В 1999 году модель отправилась в реабилитационный центр после того, как упала в обморок на фотосессии после пяти лет кокаиновой зависимости, пишет издание. В 2004-м Кэмпбелл заявила, что кокаин был единственным наркотиком, который она когда-либо употребляла во время работы на подиуме.

В 2021 году сообщалось, что ребенок Кэмпбелл, вероятнее всего, родился от суррогатной матери. СМИ заметили, что знаменитость на фото, предшествующих появлению дочери на свет, была стройной и без живота.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.