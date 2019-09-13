https://static.news.ru/photo/c48b6c1e-d5e1-11e9-9f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Согласно базе данных Федеральной налоговой службы «Банкинформ», счета народного артиста РФ Филиппа Бедросовича Киркорова по состоянию на 12 сентября 2019 года заблокированы.

Блокировка коснулась счетов в Сбербанке и СДМ-Банке. Генеральный директор певца Геннадий Рыбак заявил, что впервые слышит об этом, передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru ранее, российский певец Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции своего номера в Сочи. Персонал ежегодного музыкального конкурса «Новая волна» несколько раз был вынужден слушать нецензурную брань народного артиста.