Налоговая ликвидировала ИП Седоковой в России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Седокова

Налоговая служба в начале августа ликвидировала ИП Анны Седоковой в России. Причиной было названо окончание действия документа, подтверждающего право находиться в РФ, пишет KP.RU.

Через это ИП артистка получала гонорары за концерты, корпоративы, рекламу и другие доходы. Как пояснил изданию юрист Михаил Алексеев, который ведет канал для бизнеса на YouTube, проблема с получением денег за концерты решаема. На самом деле экс-солистке «ВИА Гры» грозят другие проблемы — депортация из России.

Если ВНЖ подошел к концу, Анна Седокова в течение двух недель должна покинуть страну. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения, — пояснил юрист.

Сейчас Седокова находится в США, где нашёл работу её молодой муж, баскетболист Янис Тимма. В Москве у певицы остались две купленные в ипотеку квартиры в престижных районах города. Только за один объект недвижимости ежемесячный платёж по кредиту составляет 500 тысяч рублей. Звезда, по слухам, намерена избавиться от апартаментов в Москве.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова эмоционально отреагировала на события, происходящие на Украине.