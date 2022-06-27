«Накопительный результат»: Соколов высказался об уехавших звездах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Соколов

Российский актер Андрей Соколов на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» высказал мнение о звездах, которые покинули РФ после начала специальной военной операции на Украине. Сам артист сообщил, что совсем не удивлен таким ходом событий, также он рассказал, почему поддержал решение российских властей.

Соколов заявил, что такая эмиграция звезд из страны является «накопительным результатом».

Я ничего неожиданного в этом не вижу, потому что, не переходя на личности, если говорить о самой тенденции, это такой накопительный результат, — рассказал артист.

Актер считает, что можно было предугадать поведение многих артистов по тому, как они зарабатывали популярность у публики. Также он отметил, что в итоге многие из них вернутся в Россию.

Вот они там какое-то время побудут. А дальше-то что? Протянут, есть сбережения. Для того чтобы там быть, надо работать. На своих выступлениях какое-то время протянут. А что потом? Обратно? — уточнил Соколов.

Артист поделился причиной поддержки проведения спецоперации на Украине. По его мнению, если бы страна не предприняла данное решение, то «там было бы очень плохо».

Я — русский, и я вырос в этой стране и, наверно, умирать буду здесь. Очень много было предпосылок: Аллея Ангелов и то, что творилось все это время на Донбассе. Есть масса передач, где более профессионально могут информацию донести. Я прекрасно понимаю, что если бы этого не произошло, там было бы очень плохо, — подытожил Соколов.

Ранее стало известно, что музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение о звездах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Он считает, что их поведение должно порицаться в обществе.