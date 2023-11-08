Накаченная фигура Павла Дурова привлекла внимание Артемия Лебедева Лебедев предположил, что Дуров поддерживает спортивную форму не для себя

Фото: Pavel Durov/Instagram.com/Global Look Press

Павел Дуров

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров поддерживает свою спортивную форму не для себя, предположил в своем новостном шоу дизайнер Артемий Лебедев. Таким образом блогер прокомментировал мнение рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что Дуров — отшельник.

Когда ты живешь как отшельник, ты себе так бицухи не накачиваешь. Потому что для себя так делать не будешь, а явно стараешься для кого-то. Как минимум чтобы выложить фоточку, а это уже не совсем отшельничество, — сказал Лебедев.

Моргенштерн заявлял, что встретился с Дуровым в Дубае. У музыканта сложилось впечатление, что предприниматель ведет отшельнический образ жизни. Также, по мнению рэпера, Дуров похож на «тотального зожника», который отказался даже от кофеина. По словам Моргенштерна, сейчас бизнесмен полностью сосредоточен на работе Telegram.

Ранее Дуров сообщил, что в Telegram могут начать блокировать каналы. Владелец мессенджера объяснил, что площадки, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и «всего цивилизованного мира». Подобная мера уже коснулась канала «Утро Дагестана». Также Telegram блокировал сообщество диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», в котором авторы выложили инструкцию, как, по их мнению, нужно поступать с пленными.