Находящий в СИЗО скандальный певец Шарлот анонсировал гастрольный тур Находящий в СИЗО певец Шарлот анонсировал гастрольный тур по городам России

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Эдуард Шарлот

Исполнитель Шарлот, который в настоящее время находится в СИЗО, анонсировал на своей официальной странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) гастрольный тур на июль. При этом ранее молодому человеку, против которого заведены уголовные дела по пяти статьям, продлили арест до 24 июля.

Тот, кем я ухожу – забудут. Тот, кем я вернусь – запомнят! Возвращаюсь из мертвого дома к земле, на которой рожден, – сказано под постом.

В гастрольном туре – Самара 1 июля, Тольятти – 3 июля, Саратов – 4 июля. Также Шарлот заявил о планируемых концертах в Волгограде, Астрахани, Нижним Новгороде и Казани. По всем вопросам следует обращаться в личные сообщения.

В комментариях поклонники поздравляют артиста с освобождением.

В конце мая Шарлот серьезно растянул связки, когда подвернул ногу на выходе из автозака. Подсудимому вкололи обезболивающее и отправили на слушание, в итоге в больницу Шарлот попал только в час ночи. Ему диагностировали растяжение связок и наложили лонгет, наступать на ногу он не может.

Ранее певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу. Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что кается и «готов искупить вину». Отец Эдуарда рассказал, что письмо он отправил по просьбе сына.