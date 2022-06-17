«Награда за муки»: опубликовано видео песни Галкина о возвращении на родину Максим Галкин на концерте в Израиле спел песню о возвращении на родину

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Максим Галкин

На концерте в Израиле, состоявшемся 15 июня в городе Хайфе, юморист Максим Галкин исполнил песню про возвращение на родину как «награду за былые муки». Видеофрагмент выступления опубликован в Telegram-канале NEWS.ru.

По словам побывавшей на концерте Максима Галкина жительницы Израиля Ольги Лавренюк, в ходе выступления артист перемежал монологи с исполнением песен. Одна из них — «Грустить не надо» — написана в 1945 году композитором Матвеем Блантером на слова поэта, писателя, сценариста Владимира Масса. Композиция рассказывает о двух влюблённых, которые были вынуждены расстаться, но вот-вот встретятся вновь и вернутся в родной дом.

Нас ждёт награда за все былые муки, мы опять в родной вернёмся дом, — спел Максим Галкин.

Израильская публика восприняла эту песню в исполнении артиста как ностальгическую и встретила её аплодисментами.

Ранее Максим Галкин во время очередного выступления в Израиле рассказал о том, как стал жертвой домогательств со стороны одной из участниц группы SEREBRO. По его словам, девушка «схватила его за пятую точку». Артист отметил, что очень удивился этому поступку, поскольку артистка трогала его без предварительного предупреждения и согласия. О том, какая именно участница группы SEREBRO притронулась к нему, шоумен не сообщил.