Актёр Дмитрий Нагиев поздравил с юбилеем сына Кирилла, которому исполнилось 30 лет. Нагиев обратился к сыну в блоге, признавшись в любви.
Моё любимое хобби — делать вид, что понимаю, чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю, — написал актёр в Instagram.
Для поздравления сына Нагиев выбрал необычное фото: чёрно-белый снимок Кирилла с обнажённым торсом. Подписчики сопроводили поздравление восторженными комментариями.
Ранее News.ru сообщал, что к съёмкам комедийного сериала «Кухня. Война за отель» приступили телеканал СТС и компания Art Pictures Vision. Этот проект станет продолжением сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». Главные роли в нём сыграют Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров и Елена Ксенофонтова.