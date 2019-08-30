Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.

Летом Собчак побывала на Кипре и в Италии. В Instagram звезда разместила ролик, на котором она вместе с двухлетним сыном Платоном находится на борту частного самолёта. Прилетели в холодную Москву,...