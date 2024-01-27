«Нафига мне с ним дружить»: экс-жена Гуфа об отношениях с рэпером Экс-супруга Гуфа рассказала, что совсем не общается с рэпером

Фото: Социальные сети

Айза-Лилуна Ай

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что совсем не общается с рэпером. Она отметила, что попытка просто дружить с экс-мужем привела к тому, что они переобщались и начали спорить.

Насчет Гуфа. Мы сейчас вообще не общаемся! СОВСЕМ! А нам нужно отдохнуть друг от друга. А то переобщались и начали уже спорить. Не люблю такое. Может поэтому я такая счастливая и не грустная? Может вы были правы, что нафига мне с ними «дружить»? — написала Айза.

К своей публикации она добавил фотографию женской груди в футболке с надписью «Я принимаю извинения только наличными». Также она добавил, что с Гуфом не общается их общий сын Сэм.

Ранее Айза подала иск с требованием выплачивать 150 тысяч рублей в месяц и четверть заработка на содержание их 13-летнего сына Сэма. Также она призвала правоохранительные органы проверить сведения о доходах Гуфа за 2023 год.

До этого последняя супруга Гуфа Юлия Королева заявила о намерении лишить певца родительских прав, после того как тот пытался взять штурмом ее виллу в Таиланде. Женщина сообщила, что боится оставить дома годовалую дочь из-за того, что «ее ищут». Гуф также записал видео, в котором сообщил, что его избили неизвестные и возложил вину на друзей нового бойфренда бывшей жены.