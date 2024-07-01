«Наемные работники»: GSPD высказался о работе организаторов его выступления Музыкант GSPD раскритиковал организаторов его выступления на Ural Music Night

Фото: vk.com/gspdpage

Давид Деймур

Музыкант GSPD (Давид Деймур), который стал хедлайнером музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, раскритиковал в своем Telegram-канале организаторов мероприятия за выбор неудачной площадки для его совместного выступления с певицей DEAD BLONDE (Арина Буланова). Артист отметил, что планировал спеть на открытой террасе «Телеклуба», но концерт перенесли на закрытую площадку внутри клуба, где фанаты на входе устроили давку. Он также объяснил, что выступал на этом мероприятии в качестве «наемного работника» и не отвечал за вместимость зала.

Нам не было изначально известно, где мы будем выступать, будет ли открытая или закрытая площадка. Мы на таких мероприятиях, очень грубо говоря, наемные работники… Увы, мы не в компетенции указывать организаторам крупного регионального фестиваля, кто на какой площадке должен выступать… Я был уверен, что людей будут пускать по пригласительным. Но! В очередной раз силу рейв-эпидемии недооценили и очень зря, — написал он.

Деймур подчеркнул, что большинство зрителей пришли именно на его совместное выступление с Булановой. По его словам, уже 28 июля у них будет большой сольный концерт на крыше «Телеклуба», где он проследит за всеми техническими нюансами.

Telegram-канал Mash Ural ранее опубликовал кадры с толпой фанатов у «Телеклуба» в Екатеринбурге. По данным канала, в зале стало так тесно, что организаторы перестали впускать людей на выступление GSPD.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев ранее предположил, что билет на концерт американского рэпера Канье Уэста в России может стоит около 40 тысяч рублей. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в случае выступления певца в Москве будут сделаны специальные ВИП-места и отдельные — на танцполе, отдаленном от сцены.