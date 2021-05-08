«Надёжный тыл»: Безруков рассказал о работе и жизни с Анной Матисон

https://static.news.ru/photo/492f8210-b16f-11eb-9d64-96000091f725_660.jpg Сергей Безруков Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Знаменитый актёр Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон в этом году отметили пятую годовщину свадьбы. В браке у них родились дочь Мария и сын Степан. В интервью порталу Teleprogramma артист назвал свою жену и детей надёжным тылом и подчеркнул, что совместные с Матисон проекты приносят ему радость.

Мужчина как раз силён своею семьёй. И что бы ни случалось в жизни, это его надёжный тыл. Радуют дети, проекты и совместные работы с женой. После нашего фильма по повести Сергея Довлатова «Заповедник» мы работаем над киноальманахом «Папы», который выйдет на экраны страны в следующем году, — сказал Безруков.

Также актёр рассказал о совместной работе с фондом «Подари одну жизнь», который способствует тому, чтобы дети-сироты обретали приёмных родителей. Он подчеркнул , что это ненормально, когда большое количество детей живут в детдомах. По мнению Безрукова, в цивилизованном обществе все дети должны быть в семьях.

Ранее Безруков рассказал, как полгода жил без работы во время коронавирусных ограничений. По его словам, вся семья уехала на дачу. Там они занимались подсобным хозяйством, даже завели кур. Актёр лично сажал помидоры, огурцы и плодовые деревья.

Безруков отметил, что в связи с тем, что Губернский театр, которым он руководит, был включён в список получателей президентского гранта, его художественный персонал во время коронавирусных ограничений мог получать дополнительные выплаты.