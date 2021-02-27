«Надули попу»: Успенская показала результаты очередной пластики

https://static.news.ru/photo/fdf00e64-7992-11eb-82e9-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: Любовь Успенская/vk.com

На прошедшем праздновании дня рождения Любовь Успенская без стеснения демонстрировала гостям свою фигуру в обтягивающем чёрном комбинезоне и корсете. Как оказалось, накануне 67-летняя королева русского шансона увеличила свою попу с помощью пластической хирургии.

На торжестве присутствовал и сам хирург Тимур Хайдаров, сделавший певице очередную пластику. По его словам, артистке установили в ягодицы несколько силиконовых имплантов.

Также присутствующий на мероприятии корреспондент НТВ поинтересовался у Успенской, что особенного она сделала с попой. В ответ певица лаконично сказала: «Надули». Хирург Хайдаров рассказал, что пока ещё что-то менять во внешности Успенской он не планирует, «пока всё прекрасно».

Завтра новый день, посмотрим, мы стремимся к совершенству, — заявила сама певица.

24 февраля певица Любовь Успенская отметила день рождения. Поздравить артистку в ресторан в центре Москвы пришли Николай Басков, Нелли Кобзон, Яна Кошкина, Анита Цой, Наталья Ионова и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса. Также среди гостей в ресторане был замечен и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед празднованием артистка рассказала, что её 67-летие стало одним из лучших дней рождения за всю жизнь. В этот день произошло её долгожданное воссоединение с дочерью. Татьяна Плаксина наконец-то вернулась из Штатов к матери. Правда, принимать участие в торжестве она не стала. По словам певицы, после победы над наркотиками шумная компания дочери сейчас будет ни к чему. В качестве подарка маме Плаксина пишет картину, писал NEWS.ru.