https://static.news.ru/photo/4f5ef17c-21a4-11ea-a56e-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Новые лица на новогодних «голубых огоньках» россияне увидят нескоро. В предстоящие годы выступать с телеэкрана «вокруг и около» боя курантов будут те же звёзды эстрады, что и предыдущие 10–20 лет, считает музыкальный критик Сергей Соседов.

Он уверен, что они не смогут добровольно отказаться от участия в съёмках: этого не позволит самолюбие.

Они будут до конца. Только вперёд ногами их можно вынести будет с этих «голубых огоньков» и бесконечных концертов, — приводит слова Соседова «Царьград».

По его мнению, приросшие к телеэкрану звёзды эстрады «не понимают, что должна быть какая-то дозированность в их появлении, какая-то разумность».

Ранее Соседов заявил NEWS.ru, что певица и телеведущая Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.