«Надоело ловить Малахова за язык!»: Вассерман об отказе ходить на ток-шоу

Известный интеллектуал Анатолий Вассерман в разговоре с журналистами рассказал, почему больше не появляется в эфире телевизионных ток-шоу, частым гостем которых он раньше являлся. По его словам, ему надоело хватать ведущего «за язык», в частности — Андрея Малахова.
Как отметил интеллектуал, раньше он неоднократно приходил на разные «малаховские передачи». Причём Вассерман появлялся в эфире и как эксперт, и как основной герой.
Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык! — цитирует Вассермана «Собеседник».
Мужчина подчеркнул, что больше не посещает программы, основная тема которых — личная жизнь знаменитостей. Однако такие передачи нужны, сказал Вассерман. Он аргументировал это тем, что многим гражданам интересно смотреть, как ворошат чужое «грязное бельё». Следовательно, у эфиров высокие рейтинги и закрывать их нет смысла.
Как ранее передавал NEWS.ru, бывшая солистка группы «ВИА Гра» украинская певица Анна Седокова раскритиковала телепередачу «Сегодня вечером» на Первом канале. Гневный пост о своём опыте участия в этой программе артистка опубликовала в Instagram.
Седокова рассказала, что пришла на ток-шоу Максима Галкина, думая, что речь пойдёт о женщинах, которые самостоятельно добились успеха в жизни, но всё, по её словам, оказалось совсем не так.