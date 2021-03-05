«Надоело ловить Малахова за язык!»: Вассерман об отказе ходить на ток-шоу

https://static.news.ru/photo/1ff9bfd2-7d9e-11eb-88f7-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный интеллектуал Анатолий Вассерман в разговоре с журналистами рассказал, почему больше не появляется в эфире телевизионных ток-шоу, частым гостем которых он раньше являлся. По его словам, ему надоело хватать ведущего «за язык», в частности — Андрея Малахова.

Как отметил интеллектуал, раньше он неоднократно приходил на разные «малаховские передачи». Причём Вассерман появлялся в эфире и как эксперт, и как основной герой.

Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык! — цитирует Вассермана «Собеседник».

Мужчина подчеркнул, что больше не посещает программы, основная тема которых — личная жизнь знаменитостей. Однако такие передачи нужны, сказал Вассерман. Он аргументировал это тем, что многим гражданам интересно смотреть, как ворошат чужое «грязное бельё». Следовательно, у эфиров высокие рейтинги и закрывать их нет смысла.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывшая солистка группы «ВИА Гра» украинская певица Анна Седокова раскритиковала телепередачу «Сегодня вечером» на Первом канале. Гневный пост о своём опыте участия в этой программе артистка опубликовала в Instagram.

Седокова рассказала, что пришла на ток-шоу Максима Галкина, думая, что речь пойдёт о женщинах, которые самостоятельно добились успеха в жизни, но всё, по её словам, оказалось совсем не так.