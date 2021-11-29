«Надо срочно делать МРТ и ЭКГ»: смерть Градского напугала звёзд

Заслуженный артист России, певец Игорь Саруханов заявил в беседе с NEWS.ru, что считает смерть Александра Градского сигналом другим артистам. Он призвал их серьёзнее относиться к собственному здоровью, хотя бы один раз в год делать МРТ и ЭКГ и признал, что новость об уходе Градского из жизни напугала его коллег по шоу-бизнесу.

Игорь Саруханов сравнил смерть Александра Градского с уходом из жизни погибшего от инфаркта Батырхана Шукенова в 2015 году, которого он «хоронил лично». По мнению Саруханова, Шукенов и Градский могли бы ещё жить, если бы не относились беспечно к собственному здоровью.

Игорь Саруханов напомнил, что смерть Шукенова не стала неожиданностью для друзей музыканта, которым тот жаловался на частое ощущение сдавленности в области грудной клетки. Коллеги советовали Батырхану пройти исследования — ЭКГ и МРТ. Но тот отмахивался, ссылаясь на нехватку времени для посещения врача.

Когда Батыра не стало, Денис Клявер и Лёша Чумаков буквально отволокли меня в Бакулевку (научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. — NEWS.ru) — проверить здоровье. Во время обследования Сергей Филиппович Никонов — сердечно-сосудистый хирург и заведующий консультативно-диагностическим центром, когда речь зашла об умершем Шукенове, мне лично сказал: «Если бы вы мне его привели хотя бы за неделю до смерти, он бы не умер. Нерешаемых проблем с сердцем для современной медицины нет. Но решать вопрос надо заранее, пока человек жив. То же касается головного мозга», — вспомнил Игорь Саруханов.

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Саруханов выразил соболезнования родным, близким и ученикам Александра Градского, назвал его уникальным и «величайшим исполнителем нашего времени, глыбищей, потрясающим педагогом». По мнению Игоря Саруханова, «со смертью Градского ушла эпоха божественного таланта». Музыкант считает, что второго такого артиста, как Градский, уже не будет.

По мнению Саруханова, Александр Градский, скорее всего, уделял недостаточно внимания своему здоровью. Артист полагает, что врачи вполне могли продлить жизнь наставника «Голоса» ещё на несколько лет, если бы тот вовремя обратился к ним за медицинской помощью.

Смерть Александра Борисовича может стать уроком многим людям, которые легкомысленно относятся к своему здоровью, — подчеркнул артист.

Саруханов пообещал в ближайшие дни пройти МРТ и ЭКГ и призвал всех последовать его примеру.

Ранее сообщалось, что, по мнению певицы Азизы, Александр Градский умер из-за отсутствия реабилитации после ковида. По информации СМИ, на запись последних выпусков шоу «Голос» с участием Александра Градского наставника приносили уже на носилках. Однако ложиться в больницу артист не торопился.

Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.